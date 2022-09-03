Попытка закрепиться на юге Украины стоила ВСУ жизней 230 бойцов

ВСУ за сутки потеряли свыше 230 боевиков при попытках закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Киевский режим продолжал безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. За сутки боевых действий на данном направлении противник потерял <...> более 230 военнослужащих", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, в ходе боевых действий было ликвидировано 23 украинских танка, 27 БМП и 14 других боевых бронированных машин, а также 9 пикапов с крупнокалиберными пулемётами.