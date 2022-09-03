Попытка закрепиться на юге Украины стоила ВСУ жизней 230 бойцов
ВСУ за сутки потеряли ещё 230 бойцов на Николаево-Криворожском направлении
ВСУ за сутки потеряли свыше 230 боевиков при попытках закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Киевский режим продолжал безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. За сутки боевых действий на данном направлении противник потерял <...> более 230 военнослужащих", — сказал он в ходе брифинга.
Кроме того, в ходе боевых действий было ликвидировано 23 украинских танка, 27 БМП и 14 других боевых бронированных машин, а также 9 пикапов с крупнокалиберными пулемётами.
Ранее Лайф писал, что Вооружённые силы Украины продолжают попытку наступления в районе Николаева и на других направлениях, но несут значительные потери. Как заявил министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу, таким образом украинская сторона хочет создать иллюзию сопротивления в глазах западных партнёров.
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