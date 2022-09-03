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Регион
Опубликовано 3 сентября 2022, 11:07
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Десант ВСУ на 42 лодках попытался ночью захватить Запорожскую АЭС

Минобороны РФ сообщило о ночной попытке десанта ВСУ на 42 лодках захватить ЗАЭС

Вооружённые силы Украины предприняли 2 сентября ночью очередную попытку захвата Запорожской АЭС, которая завершилась неудачно. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевский режим в очередной раз предпринял попытку захвата АЭС", — сказал он в ходе брифинга.

Около 23 часов вечера две группы катеров и моторных лодок общей численностью 42 единицы с десантом свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наёмников попытались высадиться на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного. Четыре Су-30 и два вертолёта Ка-52 ВКС РФ нанесли удары по десанту, уничтожив 20 катеров и лодок, остальные суда развернулись и ушли в направлении украинского берега.

После атаки ВСУ на Запорожскую АЭС Днепровская ЛЭП получила повреждения
После атаки ВСУ на Запорожскую АЭС Днепровская ЛЭП получила повреждения

Артиллерия, включая гаубицы большой мощности "Малка", нанесла удар по участку побережья в районах населённых пунктов Высшетарасовка, Червоноднепровка, где вышли на берег остатки десанта. Украинские войска в ходе неудавшейся провокации потеряли 47 солдат убитыми, в том числе 10 иностранных наёмников, 23 — ранено.

Ранее Лайф сообщал, что российские военные сбили беспилотник ВСУ с боевым зарядом на подлёте к ЗАЭС. В администрации города уточнили, что снаряд не сдетонировал.

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