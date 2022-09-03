Десант ВСУ на 42 лодках попытался ночью захватить Запорожскую АЭС
Минобороны РФ сообщило о ночной попытке десанта ВСУ на 42 лодках захватить ЗАЭС
Вооружённые силы Украины предприняли 2 сентября ночью очередную попытку захвата Запорожской АЭС, которая завершилась неудачно. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевский режим в очередной раз предпринял попытку захвата АЭС", — сказал он в ходе брифинга.
Около 23 часов вечера две группы катеров и моторных лодок общей численностью 42 единицы с десантом свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наёмников попытались высадиться на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного. Четыре Су-30 и два вертолёта Ка-52 ВКС РФ нанесли удары по десанту, уничтожив 20 катеров и лодок, остальные суда развернулись и ушли в направлении украинского берега.
Артиллерия, включая гаубицы большой мощности "Малка", нанесла удар по участку побережья в районах населённых пунктов Высшетарасовка, Червоноднепровка, где вышли на берег остатки десанта. Украинские войска в ходе неудавшейся провокации потеряли 47 солдат убитыми, в том числе 10 иностранных наёмников, 23 — ранено.
Ранее Лайф сообщал, что российские военные сбили беспилотник ВСУ с боевым зарядом на подлёте к ЗАЭС. В администрации города уточнили, что снаряд не сдетонировал.
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