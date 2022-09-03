Вооружённые силы Украины предприняли 2 сентября ночью очередную попытку захвата Запорожской АЭС, которая завершилась неудачно. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевский режим в очередной раз предпринял попытку захвата АЭС", — сказал он в ходе брифинга.

Около 23 часов вечера две группы катеров и моторных лодок общей численностью 42 единицы с десантом свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наёмников попытались высадиться на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного. Четыре Су-30 и два вертолёта Ка-52 ВКС РФ нанесли удары по десанту, уничтожив 20 катеров и лодок, остальные суда развернулись и ушли в направлении украинского берега.