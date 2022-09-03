ВКС России сбили украинский МиГ-29, переоборудованный под ракеты HARM

Воздушно-космические силы РФ за сутки сбили МиГ-29, переоборудованный под применение американских противорадиолокационных ракет (ПРР) HARM, а также два украинских штурмовика Су-25. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе Сергеевки Херсонской области истребительной авиацией ВКС России сбиты два украинских штурмовика Су-25, а в районе Новосёловки Днепропетровской области — МиГ-29 Воздушных сил Украины, переоборудованный для применения противолокационных ракет HARM", — сказал генерал-лейтенант в рамках брифинга в субботу.