ВКС России сбили украинский МиГ-29, переоборудованный под ракеты HARM
Воздушно-космические силы РФ за сутки сбили МиГ-29, переоборудованный под применение американских противорадиолокационных ракет (ПРР) HARM, а также два украинских штурмовика Су-25. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе Сергеевки Херсонской области истребительной авиацией ВКС России сбиты два украинских штурмовика Су-25, а в районе Новосёловки Днепропетровской области — МиГ-29 Воздушных сил Украины, переоборудованный для применения противолокационных ракет HARM", — сказал генерал-лейтенант в рамках брифинга в субботу.
Накануне российские ВКС уничтожили командный состав 56-й бригады ВСУ в ДНР. В результате удара было ликвидировано 18 военнослужащих, в том числе 12 офицеров, сообщили в военном ведомстве.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ