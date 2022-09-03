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Опубликовано 3 сентября 2022, 11:00
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ВКС России сбили украинский МиГ-29, переоборудованный под ракеты HARM

Воздушно-космические силы РФ за сутки сбили МиГ-29, переоборудованный под применение американских противорадиолокационных ракет (ПРР) HARM, а также два украинских штурмовика Су-25. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе Сергеевки Херсонской области истребительной авиацией ВКС России сбиты два украинских штурмовика Су-25, а в районе Новосёловки Днепропетровской области — МиГ-29 Воздушных сил Украины, переоборудованный для применения противолокационных ракет HARM", — сказал генерал-лейтенант в рамках брифинга в субботу.

Опубликовано видео остановки прорыва ВСУ российскими десантниками
Опубликовано видео остановки прорыва ВСУ российскими десантниками

Накануне российские ВКС уничтожили командный состав 56-й бригады ВСУ в ДНР. В результате удара было ликвидировано 18 военнослужащих, в том числе 12 офицеров, сообщили в военном ведомстве.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Ирина Фальке
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