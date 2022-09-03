Рождённый в СССР: Москвич пришёл проститься с Горбачёвым в необычном костюме и перетянул внимание на себя

В Колонном зале Дома союзов в центре Москвы завершилась церемония прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачёвым. Проводить политика в последний путь прибыли зарубежные и российские политики, артисты, коллеги, а также жители со всех уголков страны.

Москвич пришёл попрощаться с Горбачёвым в авторском костюме. Видео © LIFE

Один из таких людей, едва появившись на церемонии, приковал к себе внимание прощающихся и журналистов. Проститься с политиком он прибыл в авторском красном костюме с чёрными пятнами, от которого было невозможно оторвать глаз. На спине был нанесён весьма необычный принт: планета Земля, а не ней — серп и молот — символ, олицетворяющий единство рабочих и крестьян. Наверху красовалась надпись "Рождённый в СССР", а сбоку — известные советские высказывания. На переднем кармане куртки был изображён флаг России, на левом — серп и молот с надписью "Косить и забивать". А леопардовая оправа его очков придавала образу определённый шарм.

"Я автор этого костюма, но шил его портной. Интерпретировать это можно по-разному. Чёрное и красное было при Советском Союзе... Но только русский человек поймёт смысл этих слов", — сказал он Лайфу, продемонстрировав надписи на груди.