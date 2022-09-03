В Москве продлили церемонию прощания с Горбачёвым

Желающих попрощаться с советским политиком начали запускать в Колонный зал Дома союзов с 10 утра. Ожидалось, что церемония закончится к полудню. Однако поток людей всё ещё не прекращается — снаружи очереди ожидают сотни человек. Тем временем на Новодевичьем кладбище идёт подготовка к похоронам Горбачёва.