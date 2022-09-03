В Москве продлили церемонию прощания с Горбачёвым
Церемония прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачёвым в Колонном зале Дома союзов. Обложка Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Церемония прощания с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачёвым продлена из-за большого количества людей.
Желающих попрощаться с советским политиком начали запускать в Колонный зал Дома союзов с 10 утра. Ожидалось, что церемония закончится к полудню. Однако поток людей всё ещё не прекращается — снаружи очереди ожидают сотни человек. Тем временем на Новодевичьем кладбище идёт подготовка к похоронам Горбачёва.
Как ранее сообщал Лайф, Михаил Горбачёв скончался на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни. Прощание с политиком проходит 3 сентября в Доме союзов, похоронят его на Новодевичьем кладбище рядом с супругой. Похороны Горбачёва пройдут с элементами государственных. Почтить память политика прибыли и зарубежные политики — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также послы США и Германии в Москве Джон Салливан и Геза Андреас фон Гайр.