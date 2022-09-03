Политолог объяснил решение премьера Венгрии лично попрощаться с Горбачёвым

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко в беседе с Лайфом объяснил, почему премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стал единственным из западных лидеров, кто решился приехать на церемонию прощания с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачёвым.

"Орбан особняком смотрится среди европейских политиков в том плане, что он обладает силой воли и мужеством, стратегическим мышлением. И всё это он направляет на защиту национальных интересов Венгрии", — заявил Оленченко.

По его словам, прощание с первым президентом СССР — это политический акт. Причём то, что другие европейские лидеры игнорируют его, свидетельствует о том, что они не обладают самостоятельностью мышления и восприятия, считает эксперт. Ведь фигура Горбачёва воспринимается по-разному в России, в Европе и в США.