Политолог объяснил решение премьера Венгрии лично попрощаться с Горбачёвым
Политолог Оленченко объяснил решение Орбана лично попрощаться с Горбачёвым
Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко в беседе с Лайфом объяснил, почему премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стал единственным из западных лидеров, кто решился приехать на церемонию прощания с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачёвым.
"Орбан особняком смотрится среди европейских политиков в том плане, что он обладает силой воли и мужеством, стратегическим мышлением. И всё это он направляет на защиту национальных интересов Венгрии", — заявил Оленченко.
По его словам, прощание с первым президентом СССР — это политический акт. Причём то, что другие европейские лидеры игнорируют его, свидетельствует о том, что они не обладают самостоятельностью мышления и восприятия, считает эксперт. Ведь фигура Горбачёва воспринимается по-разному в России, в Европе и в США.
"Вызывает сожаление, что никто из европейских и американских лидеров не набрался мужества отдать ему дань уважения. На Западе очень сильны настроения сохранять санкционный режим. И это своего рода предупреждение, что европейская и американская политика не является последовательной", — заключил собеседник Лайфа.
Как ранее сообщал Лайф, Михаил Горбачёв скончался на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни. Прощание с политиком проходит 3 сентября в Доме союзов, похоронят его на Новодевичьем кладбище рядом с супругой. Похороны Горбачёва пройдут с элементами государственных. Память президента СССР Михаила Горбачёва почтут и в Бундестаге.
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