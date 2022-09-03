Нескончаемая очередь и мировые политики: Как провожают в последний путь Михаила Горбачёва

В Москве проходит церемония прощания с первым и последним президентом СССР Михаилом Горбачёвым, скончавшимся 30 августа на 92-м году жизни. Мероприятие проходит в Колонном зале Дома союзов, к которому выстроилась нескончаемая очередь.

Проститься с политиком пришли сотни людей, которые ещё до открытия выстроились в большую очередь у Дома союзов. Лично церемонию посетили зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, народная артистка СССР Алла Пугачёва, послы Германии и США, а также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, оказавшийся единственным из зарубежных политиков, приехавших в столицу РФ.