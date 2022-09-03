Нескончаемая очередь и мировые политики: Как провожают в последний путь Михаила Горбачёва
Лайф публикует фоторепортаж в лицах с церемонии прощания с Михаилом Горбачёвым
Церемония прощания с Михаилом Горбачёвым. Обложка © LIFE / Роман Вдовиченко
В Москве проходит церемония прощания с первым и последним президентом СССР Михаилом Горбачёвым, скончавшимся 30 августа на 92-м году жизни. Мероприятие проходит в Колонном зале Дома союзов, к которому выстроилась нескончаемая очередь.
Проститься с политиком пришли сотни людей, которые ещё до открытия выстроились в большую очередь у Дома союзов. Лично церемонию посетили зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, народная артистка СССР Алла Пугачёва, послы Германии и США, а также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, оказавшийся единственным из зарубежных политиков, приехавших в столицу РФ.
Церемония прощания с Михаилом Горбачёвым. Фото © LIFE / Андрей Тишин
Церемония прощания с Михаилом Горбачёвым. Фото © LIFE / Кристина Марценюк
Церемония прощания с Михаилом Горбачёвым. Фото © LIFE / Роман Вдовиченко
Церемония прощания с Михаилом Горбачёвым. Фото © LIFE / Александр Леонтьев
Церемония прощания с Михаилом Горбачёвым. Фото © LIFE / Роман Вдовиченко
Церемония прощания с Михаилом Горбачёвым. Фото © LIFE / Роман Вдовиченко
Церемония прощания с Михаилом Горбачёвым. Фото © LIFE / Роман Вдовиченко
Как ранее сообщал Лайф, Михаил Горбачёв скончался на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни. Прощание с политиком проходит 3 сентября в Доме союзов, похоронят его на Новодевичьем кладбище рядом с супругой. Похороны Горбачёва пройдут с элементами государственных. Память президента СССР Михаила Горбачёва почтут и в Бундестаге.