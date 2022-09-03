У актрисы Джейн Фонды нашли рак
У голливудской актрисы Джейн Фонды обнаружили неходжкинскую лимфому
Голливудская актриса Джейн Фонда, известная по фильмам "Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?", "Книжный клуб", "Если свекровь — монстр...", объявила о том, что врачи обнаружили у неё неходжкинскую лимфому. Звезда поспешила заверить, что от этого вида рака успешно лечат и что она уже начала химиотерапию.
"80 процентов людей выживают, так что мне очень повезло", — подчеркнула Фонда.
Она отметила, что болезнь заставила её переосмыслить жизнь и начать поддерживать людей, имеющих такой же диагноз, чтобы они не чувствовали себя одинокими.
Ранее петербургские врачи получили премию "Призвание" за создание нового метода терапии рака. Медикам удалось открыть новый способ доставки капсул для колонизации кишечника здоровой микробиотой.
Youtube / Good Morning America