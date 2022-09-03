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3 сентября, 09:51

У актрисы Джейн Фонды нашли рак

У голливудской актрисы Джейн Фонды обнаружили неходжкинскую лимфому

Голливудская актриса Джейн Фонда, известная по фильмам "Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?", "Книжный клуб", "Если свекровь — монстр...", объявила о том, что врачи обнаружили у неё неходжкинскую лимфому. Звезда поспешила заверить, что от этого вида рака успешно лечат и что она уже начала химиотерапию.

"80 процентов людей выживают, так что мне очень повезло", подчеркнула Фонда.

Она отметила, что болезнь заставила её переосмыслить жизнь и начать поддерживать людей, имеющих такой же диагноз, чтобы они не чувствовали себя одинокими.

Лечащегося от рака хоккеиста Амирова хотели забрать в армию

Лечащегося от рака хоккеиста Амирова хотели забрать в армию

Ранее петербургские врачи получили премию "Призвание" за создание нового метода терапии рака. Медикам удалось открыть новый способ доставки капсул для колонизации кишечника здоровой микробиотой.

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Youtube / Good Morning America

Анатолий Симоненко

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