У актрисы Джейн Фонды нашли рак

Голливудская актриса Джейн Фонда, известная по фильмам "Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?", "Книжный клуб", "Если свекровь — монстр...", объявила о том, что врачи обнаружили у неё неходжкинскую лимфому. Звезда поспешила заверить, что от этого вида рака успешно лечат и что она уже начала химиотерапию.