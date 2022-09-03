Жителям Петербурга предсказали холодные и дождливые выходные

Ближайшие выходные в Северной столице будут холодными, утверждает телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на слова ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса. Всё дело в том, что город останется на западной периферии далёкого циклона, в атмосфере зафиксированы холодные воздушные массы.

В субботу в Петербурге намечается облачная погода с прояснениями, но и небольшими дождями. Температура воздуха составит от 11 до 13 градусов тепла. Скорость ветра достигнет 4-9 м/с. Атмосферное давление немного превысит норму, составив 764 мм ртутного столба. В воскресенье стоит ожидать схожей климатической картины.