Украинских беженцев перестали принимать в 12 из 16 земель Германии

На территории большинства федеральных земель Германии не осталось места для размещения беженцев с Украины. Об этом сообщает новостной портал RND со ссылкой на спикера из Министерства внутренних дел ФРГ.

По данным полиции, 12 федеральных земель из 16 сейчас приостановили систему первичного распределения беженцев, но такие временные ограничения "не являются чем-то необычным". Крупные федеральные земли Германии все ещё продолжают принимать приезжих.

"Несколько федеральных земель выразили обеспокоенность тем, что скоро достигнут предела своих возможностей — в том числе и потому, что наблюдается рост числа беженцев на балканском маршруте", — приводит издание комментарий МВД.

Также в органах отметили, что федеральное правительство оказывает этим землям помощь, предоставляя объекты недвижимости для размещения мигрантов, одновременно рассматривая новые меры поддержки.