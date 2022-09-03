"Газпром" объяснил невозможность ремонта турбины для "Северного потока"

"Siemens принимает участие в ремонтных работах в соответствии с действующим контрактом, обнаруживает неисправности, подписывает акт об обнаружении утечек масла, готова их устранять. Только ремонтировать негде", — говорится в телеграм-канале "Газпрома".

Единственная рабочая турбина "Северного потока" — Trent 60 — была остановлена 31 августа на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. Приём газа Германией по данному маршруту остановился полностью. Об этом свидетельствуют данные операторов немецких газопроводов Opal и Nel.