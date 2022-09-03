"Газпром" объяснил невозможность ремонта турбины для "Северного потока"
Российская транснациональная энергетическая компания "Газпром" заявила о невозможности ремонта турбины для "Северного потока".
"Siemens принимает участие в ремонтных работах в соответствии с действующим контрактом, обнаруживает неисправности, подписывает акт об обнаружении утечек масла, готова их устранять. Только ремонтировать негде", — говорится в телеграм-канале "Газпрома".
Как рассказывал Лайф, Канада 17 июля отправила на самолёте в Германию отремонтированную турбину Siemens для "Северного потока". Оттуда через Хельсинки оборудование должно было прибыть в Россию 24 июля, однако из-за отсутствия необходимых документов передать его не удалось. 25 июля "Газпром" объявил о вынужденной остановке ещё одной турбины на фоне того, что сроки передачи компанией Siemens уже отремонтированного агрегата остаются непонятны.
Единственная рабочая турбина "Северного потока" — Trent 60 — была остановлена 31 августа на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. Приём газа Германией по данному маршруту остановился полностью. Об этом свидетельствуют данные операторов немецких газопроводов Opal и Nel.
ТАСС / Владислав Шатило