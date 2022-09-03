В "Локомотиве" назвали сроки восстановления вратаря Гилерме после травмы

Вратарь московского "Локомотива" и сборной России Маринато Гилерме пропустит от четырёх до пяти недель из-за травмы приводящей мышцы. Об этом сообщается на сайте железнодорожников.

На этой неделе 36-летний голкипер покинул поле на 32-й минуте матча с "Пари НН" на групповом этапе Кубка России из-за повреждения. Встреча завершилась выездным поражением "Локомотива" со счётом 0:2.

"По итогам обследования у Гилерме выявлено частичное повреждение длинной приводящей мышцы. Восстановление футболиста при подобном характере повреждения составляет около 4–5 недель", — сказал главный врач "Локомотива" Игорь Калюжный.