В "Локомотиве" назвали сроки восстановления вратаря Гилерме после травмы
Вратарь московского "Локомотива" и сборной России Маринато Гилерме пропустит от четырёх до пяти недель из-за травмы приводящей мышцы. Об этом сообщается на сайте железнодорожников.
На этой неделе 36-летний голкипер покинул поле на 32-й минуте матча с "Пари НН" на групповом этапе Кубка России из-за повреждения. Встреча завершилась выездным поражением "Локомотива" со счётом 0:2.
"По итогам обследования у Гилерме выявлено частичное повреждение длинной приводящей мышцы. Восстановление футболиста при подобном характере повреждения составляет около 4–5 недель", — сказал главный врач "Локомотива" Игорь Калюжный.
Матч против "Пари НН" стал первым для Гилерме в нынешнем сезоне. За "Локомотив" он выступает с 2007 года, проведя в составе команды 378 матчей во всех турнирах. В сборной России уроженец Бразилии дебютировал в 2016-м.
ФК "Локомотив"