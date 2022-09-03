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3 сентября, 11:21

В Москве завершилась церемония прощания с Горбачёвым

<p>Церемония прощания с Михаилом Горбачёвым. Фото © LIFE / Роман Вдовиченко</p>

Церемония прощания с Михаилом Горбачёвым. Фото © LIFE / Роман Вдовиченко

В Москве завершилась торжественная церемония прощания с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачёвым, которая проходила в Колонном зале Дома союзов.

Проводить в последний путь Горбачёва пришли его родные и близкие, чиновники и артисты, а также коллеги, в том числе и зарубежные политики. Кроме того, попрощаться с бывшим советским президентом захотели и обычные граждане, которых собралось большое количество. Организаторы не рассчитывали на такой поток людей и планировали закончить церемонию ещё около полудня, однако её пришлось продлить, чтобы дать всем возможность проститься с политиком.

Политолог объяснил решение премьера Венгрии лично попрощаться с Горбачёвым

Политолог объяснил решение премьера Венгрии лично попрощаться с Горбачёвым

Напомним: Михаил Горбачёв скончался на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни. Прощание с политиком организовали в Доме союзов, а похоронят его на Новодевичьем кладбище рядом с супругой. Похороны Горбачёва пройдут с элементами государственных. Почтить память политика прибыли и зарубежные политики — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также послы США и Германии в Москве Джон Салливан и Геза Андреас фон Гайр.

Николь Вербер

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