В Москве завершилась церемония прощания с Горбачёвым

Проводить в последний путь Горбачёва пришли его родные и близкие, чиновники и артисты, а также коллеги, в том числе и зарубежные политики. Кроме того, попрощаться с бывшим советским президентом захотели и обычные граждане, которых собралось большое количество. Организаторы не рассчитывали на такой поток людей и планировали закончить церемонию ещё около полудня, однако её пришлось продлить, чтобы дать всем возможность проститься с политиком.