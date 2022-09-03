В ДТП с автобусом в Египте погибло 8 пассажиров, более 40 пострадало

В Египте перевернулся автобус, следующий по дороге Gala Road, которая соединяет мухафазы (губернаторства) Каир и Суэц. По данным портала Egypt Today, восемь человек погибли, 43 получили ранения.

Есть ли среди пострадавших россияне, пока не известно. По словам замминистра здравоохранения Исмаила Эль-Хефнави, на место происшествия прибыло более 30 машин скорой помощи. Некоторые из пострадавших в результате ДТП находятся в критическом состоянии, врачи сообщают о высокой вероятности роста числа погибших.