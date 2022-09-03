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3 сентября, 11:34

В ДТП с автобусом в Египте погибло 8 пассажиров, более 40 пострадало

<p>Обложка © <a href="https://www.egypttoday.com/Article/1/118855/Photos-8-killed-38-injured-as-bus-overturned-in-Galala" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Egypt Today</a></p>

Обложка © Egypt Today

В Египте перевернулся автобус, следующий по дороге Gala Road, которая соединяет мухафазы (губернаторства) Каир и Суэц. По данным портала Egypt Today, восемь человек погибли, 43 получили ранения.

Есть ли среди пострадавших россияне, пока не известно. По словам замминистра здравоохранения Исмаила Эль-Хефнави, на место происшествия прибыло более 30 машин скорой помощи. Некоторые из пострадавших в результате ДТП находятся в критическом состоянии, врачи сообщают о высокой вероятности роста числа погибших.

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Ранее Лайф сообщал, что в Турции два человека погибло в ДТП с туристическим автобусом, в салоне в момент аварии находилось 47 пассажиров. По предварительным данным, автобус вылетел с дороги.

Ирина Фальке

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