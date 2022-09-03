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3 сентября, 11:29

Макаревич заявил, что "принимает поздравления" из-за включения в список иноагентов

Музыкант и телеведущий Андрей Макаревич* отреагировал на включение Минюстом РФ в реестр иноагентов. Основатель группы "Машина времени" счёл свой новый статус поводом для шуток.

"Ну наконец-то! Весь вечер принимаю поздравления. Надеюсь, скоро сообщат, какой иностранной державе служу и где за это платят", написал певец в телеграм-канале.

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Напомним: накануне Минюст РФ пополнил перечень иноагентов как физлиц, так и СМИ. Как следует из данных, опубликованных на сайте ведомства, в список попал и основатель группы "Машина времени" музыкант Андрей Макаревич*.

*Включён в реестр физлиц-иноагентов.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Татьяна Миссуми

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