Макаревич заявил, что "принимает поздравления" из-за включения в список иноагентов

Музыкант и телеведущий Андрей Макаревич* отреагировал на включение Минюстом РФ в реестр иноагентов. Основатель группы "Машина времени" счёл свой новый статус поводом для шуток.

"Ну наконец-то! Весь вечер принимаю поздравления. Надеюсь, скоро сообщат, какой иностранной державе служу и где за это платят", — написал певец в телеграм-канале.

Напомним: накануне Минюст РФ пополнил перечень иноагентов как физлиц, так и СМИ. Как следует из данных, опубликованных на сайте ведомства, в список попал и основатель группы "Машина времени" музыкант Андрей Макаревич*.