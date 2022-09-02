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2 сентября, 18:36

Минюст признал иноагентами Дмитрия Гордона, Михаила Шаца и Андрея Макаревича

Минюст РФ пополнил перечень иноагентов как физлиц, так и СМИ. Как следует из данных, опубликованных на сайте ведомства, в список попали телеведущий Михаил Шац*, журналист Дмитрий Гордон** и музыкант Андрей Макаревич**.

Согласно информации ведомства, в реестр СМИ-иноагентов включены шесть человек, среди которых помимо Шаца* политик Юлия Галямина*, журналист Кирилл Мартынов*, блогер Кирилл Фёдоров*, журналист Сергей Лойко* и политолог Сергей Медведев*.

Список физлиц-иноагентов помимо Гордона и Макаревича пополнили журналистка Катерина Гордеева**, юрист Иван Жданов**, бизнесмен Борис Зимин** и политолог Фёдор Крашенинников**.

Минюст России исключил координатора "Голоса" Костылеву из реестра СМИ-иноагентов

Минюст России исключил координатора "Голоса" Костылеву из реестра СМИ-иноагентов

Ранее Лайф рассказывал, что Минюст России добавил несколько канадских организаций в список нежелательных. Решение о включении их в чёрный список было принято на основании постановления первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации от 4 августа, уточнили в ведомстве.

* Включены в реестр СМИ-иноагентов.

**Включен в реестр физлиц-иноагентов.


Обложка ©

ТАСС / Николай Петров, Вадим Тараканов, Антон Новодережкин

Николь Вербер
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