Минюст признал иноагентами Дмитрия Гордона, Михаила Шаца и Андрея Макаревича

Минюст РФ пополнил перечень иноагентов как физлиц, так и СМИ. Как следует из данных, опубликованных на сайте ведомства, в список попали телеведущий Михаил Шац*, журналист Дмитрий Гордон** и музыкант Андрей Макаревич**.

Согласно информации ведомства, в реестр СМИ-иноагентов включены шесть человек, среди которых помимо Шаца* политик Юлия Галямина*, журналист Кирилл Мартынов*, блогер Кирилл Фёдоров*, журналист Сергей Лойко* и политолог Сергей Медведев*.

Список физлиц-иноагентов помимо Гордона и Макаревича пополнили журналистка Катерина Гордеева**, юрист Иван Жданов**, бизнесмен Борис Зимин** и политолог Фёдор Крашенинников**.

Ранее Лайф рассказывал, что Минюст России добавил несколько канадских организаций в список нежелательных. Решение о включении их в чёрный список было принято на основании постановления первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации от 4 августа, уточнили в ведомстве.