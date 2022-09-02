Актёр из "Улиц разбитых фонарей" умер в 46 лет

В возрасте 46 лет скончался российский актёр, один из ведущих видеохудожников Санкт-Петербурга, артист Государственного драматического театра "Комедианты" Сергей Николаев. Об этом сообщила пресс-служба театра.

"Скоропостижно скончался ведущий артист нашего театра Сергей Николаев… Неожиданно... Несправедливо… На взлёте…" — говорится в сообщении.

Там выразили соболезнования его родным и близким, а также отметили неоценимый вклад Николаева за 23 года, которые он проработал в театре. За это время артист создал образы, которые вошли в золотой фонд не только "Комедиантов", но и театральной летописи Петербурга.

"Прощай, наш незабвенный Джозеф, Антонио, Счастливцев…" — отмечается в сообщении пресс-службы театра.

Прощание с актёром пройдёт 5 сентября в 12:00 в театре "Комедианты" по адресу Лиговский пр., 44. В 14:00 состоится отпевание во Владимирском соборе.

Сергей Николаев родился 20 мая 1976 года. В 1998 году окончил режиссёрский факультет Санкт-Петербургской академии культуры. В 1998–2001 годах работал автором и ведущим музыкальных программ на радиостанции "Северная столица". А в 1998 году Николаев стал артистом Государственного драматического театра "Комедианты". Также выступал на сцене Театра имени Андрея Миронова, играл роли в спектаклях "Палата № 6", "Господа Г" и "Нахлебник".

Он был автором и ведущим музыкальных программ, также известен по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Опера", "Морские дьяволы", "Агент особого назначения", "Литейный", "Тайны следствия", "Мажор-2", "Условный мент". В 2010 году был награждён благодарностью Законодательного собрания Ленинградской области, а в 2014-м — благодарностью губернатора Ленинградской области.