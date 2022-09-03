Один человек погиб и семь пострадали при пожаре в оружейном магазине в Казахстане

В результате пожара в подвале магазина "Оружейная палата" в казахстанском городе Костанае погиб один мужчина, семь человек пострадали, сообщает Департамент по чрезвычайным ситуациям.

"Из подвала был извлечён труп мужчины, личность которого пока не установлена. Причина пожара устанавливается", — уточнили в ДЧС.

Возгорание было локализовано в 14:29, сам пожар ещё не ликвидирован. В управлении здравоохранения по региону сообщили, что шестеро пострадавших доставлены в стационар с ожогами различной степени тяжести, ещё один от госпитализации отказался. Всего на месте ЧП было задействовано шесть бригад скорой помощи.