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3 сентября, 11:53

Один человек погиб и семь пострадали при пожаре в оружейном магазине в Казахстане

В результате пожара в подвале магазина "Оружейная палата" в казахстанском городе Костанае погиб один мужчина, семь человек пострадали, сообщает Департамент по чрезвычайным ситуациям.

"Из подвала был извлечён труп мужчины, личность которого пока не установлена. Причина пожара устанавливается", — уточнили в ДЧС.

Возгорание было локализовано в 14:29, сам пожар ещё не ликвидирован. В управлении здравоохранения по региону сообщили, что шестеро пострадавших доставлены в стационар с ожогами различной степени тяжести, ещё один от госпитализации отказался. Всего на месте ЧП было задействовано шесть бригад скорой помощи.

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Ранее Лайф писал, что один человек погиб при пожаре в курском торговом центре "Бумеранг". Мужчина 1982 года рождения находился в подсобном помещении на третьем этаже, где и произошло возгорание.

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VK / "Костанайские новости"

Ирина Фальке

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