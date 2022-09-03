Перечислены три признака опасного зарядного кабеля для iPhone
IT-специалист Капанна назвал вес, толщину и звук признаками опасной зарядки для iPhone
Некоторые зарядные кабели для смартфонов iPhone могут быть потенциально опасными, важно уметь отличать подделку, чтобы избежать возгорания или поражения электрическим током. IT-эксперт из организации Electrical Safety First Джузеппе Капанна перечислил три признака плохого кабеля.
"Поддельные зарядные устройства для iPhone намеренно делаются идентичными или похожими на настоящий продукт обычно с целью обмануть потребителей", — приводит его слова The Sun.
Так, при покупке следует рассмотреть упаковку товара, ведь кабели, произведённые сторонними компаниями без сертификации Apple, имеют значок Apple MFi с надписью "Сделано для iPod, iPhone, iPad". Если в надписи есть орфографические ошибки, значит, это подделка.
Кроме того, важно сравнить новое зарядное устройство с официальным от Apple. Копии аксессуаров, как правило, тоньше оригинала, а контакты вилок на них намного слабее. Помимо этого, такая продукция при ударе пальцем будет издавать глухой звук из-за использования пластика вместо металла.
Наконец, важно взвесить устройство. Подделка будет легче официального кабеля, а контакты могут быть не того размера или формы. По словам Капанны, настоящее зарядное устройство должно весить примерно 40 граммов.
Ранее Лайф рассказывал, что Apple впервые за три года представит новый iPhone офлайн. Она состоится 7 сентября в кампусе компании в Купертино.
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