Перечислены три признака опасного зарядного кабеля для iPhone

Некоторые зарядные кабели для смартфонов iPhone могут быть потенциально опасными, важно уметь отличать подделку, чтобы избежать возгорания или поражения электрическим током. IT-эксперт из организации Electrical Safety First Джузеппе Капанна перечислил три признака плохого кабеля.

"Поддельные зарядные устройства для iPhone намеренно делаются идентичными или похожими на настоящий продукт обычно с целью обмануть потребителей", — приводит его слова The Sun.

Так, при покупке следует рассмотреть упаковку товара, ведь кабели, произведённые сторонними компаниями без сертификации Apple, имеют значок Apple MFi с надписью "Сделано для iPod, iPhone, iPad". Если в надписи есть орфографические ошибки, значит, это подделка.

Кроме того, важно сравнить новое зарядное устройство с официальным от Apple. Копии аксессуаров, как правило, тоньше оригинала, а контакты вилок на них намного слабее. Помимо этого, такая продукция при ударе пальцем будет издавать глухой звук из-за использования пластика вместо металла.

Наконец, важно взвесить устройство. Подделка будет легче официального кабеля, а контакты могут быть не того размера или формы. По словам Капанны, настоящее зарядное устройство должно весить примерно 40 граммов.