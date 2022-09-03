Овечкин вдохновил на подвиги: Московское "Динамо" победило "Ак Барс" на старте регулярного чемпионата КХЛ

Московское "Динамо" стартовало в регулярном чемпионате КХЛ домашней победой над казанским "Ак Барсом" со счётом 2:0. Встреча прошла на столичной "ВТБ-арене".

Перед началом игры символическое вбрасывание произвёл капитан команды НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. Вместе с обладателем Кубка Стэнли на лёд вышел его старший сын Сергей.

Автором победной шайбы стал динамовский нападающий Иван Игумнов. Он отличился за две секунды до конца второго периода после передач Кирилла Готовца и Богдана Тринеева. Окончательный результат на последней минуте установил Иван Муранов, поразивший пустые ворота соперника.