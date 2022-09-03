Британские чиновники хотят вернуться к использованию копирки из-за кризиса

Госслужащие Великобритании могут вернуться к использованию копировальной бумаги, если из-за энергетического кризиса в стране предстоящей зимой придётся прибегнуть к отключениям электричества. По данным газеты Financial Times, такой план обсуждался в правительстве страны.

По данным источников из британского правительства, чиновники вновь учатся работать с копировальной бумагой несмотря на то, что ей на смену уже давно пришли ксероксы, принтеры и прочая техника.

"Идея заключается в том, чтобы люди бегали взад-вперёд по Уайтхоллу, [лондонская улица с главными правительственными учреждениями страны] вручая сделанные при помощи копирки документы коллегам из других подразделений и ведомств, чтобы быть в контакте. Речь о том, чтобы снять озабоченность по поводу того, как правительство будет взаимодействовать в случае кризиса", — сказал один из источников.

Авторы материала обратили внимание, что такие планы далеко не новые: мера всерьёз рассматривалась ещё в 2021 году.