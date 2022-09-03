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3 сентября, 12:16

Британские чиновники хотят вернуться к использованию копирки из-за кризиса

FT: Британские чиновники могут вернуться к использованию копирки из-за энергокризиса

Госслужащие Великобритании могут вернуться к использованию копировальной бумаги, если из-за энергетического кризиса в стране предстоящей зимой придётся прибегнуть к отключениям электричества. По данным газеты Financial Times, такой план обсуждался в правительстве страны.

По данным источников из британского правительства, чиновники вновь учатся работать с копировальной бумагой несмотря на то, что ей на смену уже давно пришли ксероксы, принтеры и прочая техника.

"Идея заключается в том, чтобы люди бегали взад-вперёд по Уайтхоллу, [лондонская улица с главными правительственными учреждениями страны] вручая сделанные при помощи копирки документы коллегам из других подразделений и ведомств, чтобы быть в контакте. Речь о том, чтобы снять озабоченность по поводу того, как правительство будет взаимодействовать в случае кризиса", сказал один из источников.

Авторы материала обратили внимание, что такие планы далеко не новые: мера всерьёз рассматривалась ещё в 2021 году.

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Ранее Лайф рассказывал, что британцев решили поощрять за сэкономленную энергию. Так, с конца осени компания National Grid готова выплачивать до шести фунтов (семь долларов) за каждый сэкономленный киловатт-час. Например, за отказ от использования стиральных машин и игровых консолей в самый загруженный период дня — с 17:00 до 20:00.

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Shutterstock

Оксана Попова

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