Пять кораблей и четыре самолёта Китая приблизились к Тайваню

Пять военных кораблей и четыре самолёта Народно-освободительной армии Китая зафиксированы в прилегающем к Тайваню регионе. Об этом в ежедневной сводке сообщило Минобороны острова.

В ходе китайских учений два истребителя J-10 пересекали так называемую срединную линию Тайваньского пролива, в ответ военные страны поднимали воздушный патруль, а также разворачивали зенитные ракетные комплексы.