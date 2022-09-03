Пять кораблей и четыре самолёта Китая приблизились к Тайваню
Пять военных кораблей и четыре самолёта Народно-освободительной армии Китая зафиксированы в прилегающем к Тайваню регионе. Об этом в ежедневной сводке сообщило Минобороны острова.
В ходе китайских учений два истребителя J-10 пересекали так называемую срединную линию Тайваньского пролива, в ответ военные страны поднимали воздушный патруль, а также разворачивали зенитные ракетные комплексы.
Ранее Лайф рассказывал, что армия Тайваня сбила неопознанный беспилотник над островами Цзиньмэнь. Кому принадлежал летательный аппарат, неизвестно. Китай никаких заявлений на этот счёт не делал.
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Twitter / 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C.