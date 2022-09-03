Попытки ВСУ захватить ЗАЭС согласованы с Западом от начала и до конца, уверен эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. Он объяснил Лайфу, что именно поэтому киевский режим сегодня ночью послал новый десант к станции, несмотря на предыдущий провал.

Он предположил, что Великобритания стала советовать взять АЭС под контроль, прикрывшись живым щитом. При этом понятно, что Российская армия не сможет применить артиллерийский огонь из-за сложности системы инфраструктуры, также как и эвакуировать людей.

"Первая волна не удалась, но они не оставляют попыток, потому что другого выхода не видят, как кардинально изменить ситуацию. Нет успеха на боевой линии соприкосновения, и в целом ресурс у них исчерпан, поставки вооружения и денег тоже начинают пересыхать основательно. И для того, чтобы Запад продолжал поставлять боевую технику и деньги, надо подтверждать успех", — заявил Кошкин, имея в виду руководство Украины.

Эксперт отметил, что тот контрудар, который они анонсировали в июле, августе, на сегодняшний день непонятен и нерезультативен. А вот проект с атомной электростанцией щекочет нервы, и это действительно ядерный шантаж техногенной катастрофой, от которой пострадают и другие европейские страны. А значит, будет ещё какой-то вариант прорыва на АЭС.