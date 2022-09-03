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3 сентября, 12:56

Минобороны узнало, куда Пентагон собирается перенести биолаборатории с Украины

МО РФ: США перенесут биолаборатории с Украины в страны бывшего СССР и Восточной Европы

Пентагон собирается перенести все незаконченные программы биологических исследований с территории Украины в страны бывшего СССР, Восточной Европы и Балтии. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Пентагон намерен в кратчайшие сроки перенести незавершённые на Украине программы в другие страны постсоветского пространства, а также в государства Восточной Европы, такие как Болгария, Чехия, страны Балтии", — пояснил он.

Такое расширение сети биолабораторий, в которых возможно создание и хранение компонентов биологического оружия, напрямую угрожает России, подчеркнул Кириллов. По его словам, в отличие от ядерного вооружения, которое США размещают в странах НАТО, подобные действия Пентагона позволят альянсу бесконтрольно приблизиться к российским границам.

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Как сообщалось ранее, в украинских лабораториях, оставленных в городах Рубежное и Северодонецк Луганской Народной Республики, обнаружены штаммы опасных вирусов.

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ТАСС / AP / Charles Dharapak

Татьяна Миссуми

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