Звезде "Дома-2" Захару Саленко сломали челюсть во время драки в клубе в Кемерове

Экс-участник "Дома-2" Захар Саленко был госпитализирован с травмами после драки в ночном клубе в родном городе Кемерово. В своём аккаунте в "Инстаграме"* блогер заявил, что оснований для этой потасовки на самом деле не было.

"Я был один, а хулиганов несколько, включая охрану. Как итог — три часа операции, четыре титановые пластины (по две с обеих сторон) и полтора месяца больницы. Питание — через трубочку, рот сшит железками. Хочу, чтобы вы знали: беспредел в этом мире существует, поэтому лучше сидите дома", — признался Саленко.

По словам звезды "Дома-2", его больше всего расстроило, что это произошло с ним в родном городе, в заведении, где его знают десять лет, и с человеком, который знаком с ним 15 лет. 27-летний блогер добавил, что в Кемерово он прилетел, чтобы сделать операцию на колене, а не на челюсть, но вышло наоборот. Саленко также признался, что за эти полтора месяца осознал ценность семьи, и рассказал о появлении у него второй половинки, но пока без подробностей.

Ранее Лайф сообщал, что в Новосибирске двое школьников сломали мальчику позвоночник и украли телефон. Нападавшие шли навстречу двум десятилетним детям и задели ребят, что и стало поводом для драки.