Алиев: Азербайджан не стремится конкурировать с "Газпромом" на европейском рынке

Баку никогда не ставил перед собой цель конкурировать с Москвой на газовом рынке Европы, Азербайджан соблюдает контракты согласно взятым на себя обязательствам. Об этом рассказал в беседе с итальянской газетой Il Sole 24 Ore глава государства Ильхам Алиев. Интервью опубликовано на сайте президента республики.

"Хочу отметить один важный момент: мы ни раньше, ни сейчас не ставили целью конкурировать с российским газом на рынке Европы. У нас есть своя ниша. Мы заключили договоры на поставки газа трём странам: Италии, Греции и Болгарии", — сказал президент.

По словам Алиева, в других европейских государствах также есть потребность в азербайджанском газе, и власти сейчас оценивают, насколько она высока.