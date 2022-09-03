"Авангард" потерпел поражение в первом матче после ухода Боба Хартли

Подмосковный "Витязь" на старте регулярного чемпионата КХЛ победил на своей площадке омский "Авангард" со счётом 3:2. Встреча состоялась на арене в Балашихе, где последние несколько сезонов провёл сибирский клуб.

В составе "Витязя" отличились Иван Зинченко, Кирилл Рассказов и Роман Абросимов, за десять секунд до финальной сирены ставший автором победной шайбы. У гостей по голу забили Наиль Якупов и Арсений Грицюк.

"Авангард" проводил первый официальный матч под руководством Дмитрия Рябыкина. По окончании прошлого сезона 46-летний специалист сменил во главе команды канадца Боба Хартли, в 2021 году выигравшего с омичами Кубок Гагарина.