"Авангард" потерпел поражение в первом матче после ухода Боба Хартли
Подмосковный "Витязь" на старте регулярного чемпионата КХЛ победил на своей площадке омский "Авангард" со счётом 3:2. Встреча состоялась на арене в Балашихе, где последние несколько сезонов провёл сибирский клуб.
В составе "Витязя" отличились Иван Зинченко, Кирилл Рассказов и Роман Абросимов, за десять секунд до финальной сирены ставший автором победной шайбы. У гостей по голу забили Наиль Якупов и Арсений Грицюк.
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"Авангард" проводил первый официальный матч под руководством Дмитрия Рябыкина. По окончании прошлого сезона 46-летний специалист сменил во главе команды канадца Боба Хартли, в 2021 году выигравшего с омичами Кубок Гагарина.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Витязь" – "Авангард" — 3:2
Шайбы: Якупов 21' (0:1), Зинченко 23' (1:1), Грицюк 38' (1:2), Рассказов 46' (2:2), Абросимов 60' (3:2)
ХК "Авангард"