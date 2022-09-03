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3 сентября, 13:23

"Засиделся": Кадыров намекнул на уход с поста главы Чечни

Кадыров намекнул на уход с поста главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров намекнул, что готов уйти с должности, так как "заметил, что засиделся". Он напомнил, что руководит республикой уже 15 лет, и в связи с этим вспомнил кавказскую пословицу, что даже уважаемый и долгожданный гость должен уметь вовремя уйти.

Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что засиделся в должности. Видео © t.me / Kadyrov_95

"Сегодня узнал, что я, оказывается, "долгожитель" среди действующих глав субъектов РФ. Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск. Надеюсь, что вы меня поддержите и поймёте", написал он в телеграм-канале.

Кадыров сообщил, что в Чечне сформирован новый мотострелковый полк

Кадыров сообщил, что в Чечне сформирован новый мотострелковый полк

Ранее Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить поскорее закончить спецоперацию на Украине. Он записал аудиообращение в "Телеграме" после заявления Службы безопасности Украины (СБУ) о предъявлении ему обвинения в "военных преступлениях".

Обложка ©

t.me / Kadyrov_95

Татьяна Миссуми

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