"Засиделся": Кадыров намекнул на уход с поста главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров намекнул, что готов уйти с должности, так как "заметил, что засиделся". Он напомнил, что руководит республикой уже 15 лет, и в связи с этим вспомнил кавказскую пословицу, что даже уважаемый и долгожданный гость должен уметь вовремя уйти.

Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что засиделся в должности. Видео © t.me / Kadyrov_95

"Сегодня узнал, что я, оказывается, "долгожитель" среди действующих глав субъектов РФ. Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск. Надеюсь, что вы меня поддержите и поймёте", — написал он в телеграм-канале.