"Засиделся": Кадыров намекнул на уход с поста главы Чечни
Кадыров намекнул на уход с поста главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров намекнул, что готов уйти с должности, так как "заметил, что засиделся". Он напомнил, что руководит республикой уже 15 лет, и в связи с этим вспомнил кавказскую пословицу, что даже уважаемый и долгожданный гость должен уметь вовремя уйти.
Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что засиделся в должности. Видео © t.me / Kadyrov_95
"Сегодня узнал, что я, оказывается, "долгожитель" среди действующих глав субъектов РФ. Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск. Надеюсь, что вы меня поддержите и поймёте", — написал он в телеграм-канале.
Ранее Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить поскорее закончить спецоперацию на Украине. Он записал аудиообращение в "Телеграме" после заявления Службы безопасности Украины (СБУ) о предъявлении ему обвинения в "военных преступлениях".
t.me / Kadyrov_95