Кадыров сообщил, что в Чечне сформирован новый мотострелковый полк

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал подписчиком своего телеграм-канала о завершении формирования нового мотострелкового полка, который входит в состав 42 мотострелковой дивизии. Он отметил, что личный состав готов приступить к несению службы.

Торжественная церемония в честь окончания формирования 42 мотострелковой дивизии в Чечне. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Закончилось формирование 78-го мотострелкового полка имени выдающегося политического деятеля Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Полк входит в состав 42-й мотострелковой дивизии. Начиная с сегодняшнего дня военнослужащие нового подразделения могут приступить к полноценному несению службы", — заявил Кадыров.

Он отметил, что укомплектовка полка заняла минимальное количество времени. Возглавит его командир Зайнди Зингиев. По словам Кадырова, на фоне российской спецоперации на Украине число желающих вступить в ряды военнослужащих заметно выросло.