Реакция ЕС на заявления "Газпрома" о приостановке "Северного потока – 1" до устранения неисправности двигателя не соответствует громким заявлениям о намерении урезать зависимость от российского топлива. Об этом заявили читатели французской газеты Le Figaro.

Пользователи также объяснили упорное стремление европейских лидеров резко и бездумно обрубить энергетические связи с Россией влиянием США. Некоторые поинтересовались, кто же на самом деле является их "злейшим врагом" и почему ЕС утверждает, что это Россия, когда Германия делает всё, чтобы Франция отказалась от атомной энергетики, а сама открывает угольные электростанции.

"Или США, которые заставляют ЕС рассориться со своим поставщиком, чтобы иметь возможность сбрасывать свой сланцевый газ, источник загрязнения? Кто подумает об интересах французов?" — пишет один из комментаторов.

Французы также напомнили, что они могли бы использовать "Северный поток – 2", но ЕС выступит против его запуска, даже если остальные газопроводы выйдут из строя. И причиной этому снова станет давление Вашингтона, перед которым "европейские политики падают ниц, не спросив мнения населения". Другие читатели отметили, что французская Engie собирается получить огромные поставки сланцевого газа от "спасителей" из США, но заплатит за них как минимум в пять раз больше.