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3 сентября, 10:35

Украине предрекли потерю поддержки НАТО в случае утраты выхода к морю

Военный эксперт Евсеев призвал отрезать ВСУ от выхода к морю, чтобы лишить поддержки НАТО

Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев напомнил о том, что для Америки и Великобритании наличие у Украины выхода к Чёрному морю чрезвычайно важно. Поэтому в случае утраты доступа к нему Киев потеряет поддержку стран – членов НАТО. Об этом он рассказал в интервью изданию "Украина.ру".

"Нам нужно отрезать Киев от Чёрного моря. Для США, Великобритании и Турции наличие выхода к Чёрному морю является чрезвычайно важным. Потеря Николаева, Очакова, Одессы и всего юга делают бессмысленной поддержку Украины со стороны США", — объяснил он.

Также эксперт выразил уверенность в том, что в скором времени российские военные освободят населённые пункты на линии Северск – Соледар – Артёмовск – Авдеевка – Марьинка.

В Британии спрогнозировали, чем закончится украинское контрнаступление

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Ранее президент США Джо Байден сообщил о выделении Украине военной помощи на сумму 2,98 миллиарда долларов. Данный пакет поддержки является крупнейшим в истории Соединённых Штатов Америки. Средства "позволят Киеву приобрести системы противовоздушной обороны и боеприпасы, а также системы противодействия беспилотникам и радары для долгосрочной обороны".


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Getty Images / Paulius Peleckis

Оксана Попова

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