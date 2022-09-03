Украине предрекли потерю поддержки НАТО в случае утраты выхода к морю

Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев напомнил о том, что для Америки и Великобритании наличие у Украины выхода к Чёрному морю чрезвычайно важно. Поэтому в случае утраты доступа к нему Киев потеряет поддержку стран – членов НАТО. Об этом он рассказал в интервью изданию "Украина.ру".

"Нам нужно отрезать Киев от Чёрного моря. Для США, Великобритании и Турции наличие выхода к Чёрному морю является чрезвычайно важным. Потеря Николаева, Очакова, Одессы и всего юга делают бессмысленной поддержку Украины со стороны США", — объяснил он.

Также эксперт выразил уверенность в том, что в скором времени российские военные освободят населённые пункты на линии Северск – Соледар – Артёмовск – Авдеевка – Марьинка.