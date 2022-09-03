Вассерман назвал украинский язык диалектом русского
Вассерман назвал украинский язык диалектом русского, который можно и нужно изучать
В 2008 году примерно 83% граждан Украины общались на русском языке, и сегодня не идёт речь о двуязычии в Незалежной, так как украинский является диалектом и лишь доказывает всё многообразие "великого и могучего". Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман в эфире шоу "Дайте сказать!".
Депутат ГД РФ Анатолий Вассерман рассказал об украинском языке. Видео © "Дайте сказать!"
"Это не двуязычие. Это изучение всего многообразия возможностей русского языка. Вообще, считать, что украинцы не русские, может разве что человек, видевший Россию только в пределах Бульварного кольца", — пояснил гость программы.
По его словам, изучать украинский диалект можно и нужно, потому что на нём накоплено, помимо всего прочего, много интересной литературы. Как "мы изучаем в школе Михаила Шолохова, писавшего на донском диалекте, Павла Бажова, писавшего на уральском, и Бориса Шергина, писавшего на архангелогородском", также следует и читать украинских поэтов и писателей, подчеркнул Вассерман.
Полную версию программы смотрите на нашем сайте по ссылке "Дайте сказать!".
Ранее депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман согласился со словами президента страны Владимира Путина, который назвал попытки "отменить" Россию и её культуру тщетными и глупыми. Парламентарий напомнил, что уничтожить РФ за долгое время её существования пытались не один раз. Однако переписать историю и "отменить" русскую культуру всё равно не получится.