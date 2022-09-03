Вассерман назвал украинский язык диалектом русского

В 2008 году примерно 83% граждан Украины общались на русском языке, и сегодня не идёт речь о двуязычии в Незалежной, так как украинский является диалектом и лишь доказывает всё многообразие "великого и могучего". Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман в эфире шоу "Дайте сказать!".

Депутат ГД РФ Анатолий Вассерман рассказал об украинском языке. Видео © "Дайте сказать!"

"Это не двуязычие. Это изучение всего многообразия возможностей русского языка. Вообще, считать, что украинцы не русские, может разве что человек, видевший Россию только в пределах Бульварного кольца", — пояснил гость программы.

По его словам, изучать украинский диалект можно и нужно, потому что на нём накоплено, помимо всего прочего, много интересной литературы. Как "мы изучаем в школе Михаила Шолохова, писавшего на донском диалекте, Павла Бажова, писавшего на уральском, и Бориса Шергина, писавшего на архангелогородском", также следует и читать украинских поэтов и писателей, подчеркнул Вассерман.

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