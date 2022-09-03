Новичок казанского "Рубина" Алан Дзагоев заявил, что решающим фактором при переходе в команду стал разговор с главным тренером Леонидом Слуцким. Об этом сообщается на сайте клуба Первой лиги.

Накануне Дзагоев подписал с "Рубином" контракт до конца сезона. Ранее под руководством Слуцкого 32-летний полузащитник играл в ЦСКА и сборной России.

"Леонид Викторович позвонил, всё обозначил, буквально за три дня всё решилось. Никаких долгих раздумий не было. На самом деле очень важно, что Леонид Викторович является тренером "Рубина". Конечно, его имя для меня сыграло большую роль в переходе. А то, что это Первая лига, ничего страшного", — сказал Дзагоев.