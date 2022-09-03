Дзагоев рассказал, как принял решение перейти в "Рубин"
Дзагоев: Решающим фактором при переходе в "Рубин" стал звонок Слуцкого
Новичок казанского "Рубина" Алан Дзагоев заявил, что решающим фактором при переходе в команду стал разговор с главным тренером Леонидом Слуцким. Об этом сообщается на сайте клуба Первой лиги.
Накануне Дзагоев подписал с "Рубином" контракт до конца сезона. Ранее под руководством Слуцкого 32-летний полузащитник играл в ЦСКА и сборной России.
"Леонид Викторович позвонил, всё обозначил, буквально за три дня всё решилось. Никаких долгих раздумий не было. На самом деле очень важно, что Леонид Викторович является тренером "Рубина". Конечно, его имя для меня сыграло большую роль в переходе. А то, что это Первая лига, ничего страшного", — сказал Дзагоев.
С 2008 года Дзагоев выступал за ЦСКА. За это время он провёл 397 матчей во всех турнирах и забил 77 голов. В составе армейцев полузащитник стал трёхкратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России. За национальную сборную он сыграл 59 встреч, девять раз поразив ворота соперников.
ФК "Рубин"