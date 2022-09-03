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3 сентября, 14:19

В США мужчина угнал самолёт и угрожает врезаться на нём в супермаркет Walmart

Неизвестный мужчина угнал частный самолёт и кружит над городом Тьюпело, штат Миссисипи, США. По данным газеты АР, он позвонил в службу спасения и сообщил, что хочет врезаться в супермаркет Walmart.

Угонщик самолёта в Миссисипи угрожает врезаться на нём в супермаркет. Видео © Twitter / BNONews / SocialSportsMs

На данный момент всех посетителей и персонал магазина эвакуировали. Также полиция оцепила всю близлежащую территорию. Пилот всё ещё кружит над городом, его мотивы неизвестны.

"Граждан просят избегать этого района до тех пор, пока не будет дан сигнал "всё чисто", — указало издание.

Мужчина в одних носках угнал пассажирский самолёт в Италии

Мужчина в одних носках угнал пассажирский самолёт в Италии

А ранее Лайф рассказывал историю о том, как мужчина и его подруга угнали двухместный легкомоторный самолёт типа "Ермак" в Татарстане и разбились в результате жёсткой посадки.

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Кадр из видео / Twitter / BNONews

Оксана Попова
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