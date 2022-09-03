Боец Скиф раскрыл подробности ночной попытки десанта ВСУ на катерах захватить ЗАЭС
Боец Скиф: Десант ВСУ использовал иностранные катера при ночной попытке захватить ЗАЭС
Украинские десантники, которые пытались в пятницу захватить Запорожскую атомную электростанцию, прибыли в Энергодар на катерах зарубежного производства. Об этом РИА "Новости" рассказал боец с позывным Скиф, принимавший участие в отражении атаки.
"Приблизительно было до 20 штук [катеров]. На одном катере быстроходном может располагаться до 15 бойцов. По имеющейся информации, эти лодки были поставлены недружественными странами", — сказал он.
Он уточнил, что украинские бойцы плыли без света, но на большой скорости. По словам Скифа, они планировали вновь попытаться захватить Запорожскую АЭС, но их планам помешали российские военные.
Напомним, Вооружённые силы Украины предприняли 2 сентября ночью очередную попытку захвата Запорожской АЭС, которая завершилась неудачно. Две группы попытались высадиться на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного. Четыре Су-30 и два вертолёта Ка-52 ВКС РФ нанесли удары по десанту, уничтожив 20 лодок из 42, остальные суда развернулись и ушли в направлении украинского берега. Украинские войска в ходе неудавшейся провокации потеряли 47 солдат убитыми, в том числе 10 иностранных наёмников, 23 — ранено.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ