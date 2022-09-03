Украинские десантники, которые пытались в пятницу захватить Запорожскую атомную электростанцию, прибыли в Энергодар на катерах зарубежного производства. Об этом РИА "Новости" рассказал боец с позывным Скиф, принимавший участие в отражении атаки.

"Приблизительно было до 20 штук [катеров]. На одном катере быстроходном может располагаться до 15 бойцов. По имеющейся информации, эти лодки были поставлены недружественными странами", — сказал он.

Он уточнил, что украинские бойцы плыли без света, но на большой скорости. По словам Скифа, они планировали вновь попытаться захватить Запорожскую АЭС, но их планам помешали российские военные.