Нижний снова спасается: "Пари НН" вырвал победу у "Факела" в матче с двумя пенальти

"Пари НН" в домашнем матче восьмого тура чемпионата России по футболу переиграл воронежский "Факел" со счётом 3:1. Судил игру арбитр из Калуги Евгений Кукуляк.

Уже на пятой минуте Максим Максимов вывел гостей вперёд. Во втором тайме дубль оформил полузащитник "Пари НН" Николай Калинский, дважды реализовавший пенальти. Окончательный результат на шестой добавленной минуте установил ангольский нападающий хозяев Жоау Милсон.

В нынешнем сезоне нижегородцы уже в третий раз спасаются после неудачного первого тайма. Ранее команда Михаила Галактионова дважды уходила от поражений в домашних матчах со столичными ЦСКА (2:2) и "Динамо" (2:2).

"Пари НН" набрал девять очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице чемпионата России. "Факел" с четырьмя баллами остался на 14-й позиции.