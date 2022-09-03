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3 сентября, 14:14

Экс-кандидата в президенты Франции хотят засудить за неверие в слова Зеленского о Буче

Ассоциация Stand With Ukraine подаст жалобу на экс-кандидата в президенты Франции на выборах 2007 года, бывшего государственного министра Сеголен Руаяль из-за неверия в достоверность слов киевских властей о ситуации на Украине. Об этом сообщает издание Liberation.

"Мы попытаемся действовать быстро с нашими адвокатами", цитирует издание одного из основателей ассоциации Эдварда Мэйора.

Поводом стало выступление Руаяль 1 сентября в эфире французского телеканала BFM, в котором она осудила "пропаганду войны через страх" со стороны украинского лидера Владимира Зеленского. По её мнению, провокация в Буче и информация о якобы обстрелах ВС РФ роддома в Мариуполе были придуманы Киевом ради остановки мирного процесса.

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Ранее французский волонтёр и писатель Адриан Боке рассказал о преследованиях и угрозах на родине за правду о преступлениях нацистов на Украине. Французские СМИ устроили Боке травлю. Так, телеканал BFM заставил его покинуть съёмочную площадку. А газета Libération назвала писателя лжецом.

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Getty Images / Romy Arroyo Fernandez / NurPhoto

Татьяна Миссуми

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