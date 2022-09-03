Более 20 тысяч жителей Праги вышли на митинг с требованием отставки кабмина Чехии

В Праге проходят демонстрации против правительства. На Вацлавской площади собралось уже более 20 тысяч человек, которые выражают своё недовольство. Кадры с места публикуют местные СМИ, а также сами участники акции.

Антиправительственный митинг в Праге. Фото © Twitter / DitetovaJirina

Антиправительственный митинг в Праге. Видео © Twitter / TomanekJan / pozorzmena

Протестующие вышли с лозунгами против Евросоюза и НАТО, премьер-министра Петра Фиалы и зелёного курса экономики для Европы. Как заявляют организаторы, в акции протеста участвуют представители организаций, политических партий и граждане, которые крайне не согласны с политикой Чехии и выступают за смену политического курса.

По их мнению, власти принимают недостаточно мер в борьбе с ценами на энергоресурсы и повышением стоимости товаров и услуг. Причём решения негативно сказываются на жизни пенсионеров и малоимущих, в то время как многие предприятия вынуждены увольнять рабочих. По словам организаторов, если не случатся перемены, то осенью уже произойдёт разрушение экономики.

"Мы пригласили господина Фиалу на переговоры с нами, но, к сожалению, нет ответа. Поэтому мы будем продолжать настаивать на прекращении работы этого правительства. Мы потребуем его отставки", — сказал один из организаторов.