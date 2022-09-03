Лэмпард сдержал Клоппа: "Ливерпуль" впервые в сезоне ушёл с поля без забитых голов

"Ливерпуль" и "Эвертон" сыграли вничью в мерсисайдском дерби в рамках шестого тура чемпионата Англии по футболу (0:0). Встреча состоялась на стадионе "Гудисон Парк", где домашние матчи проводят "ириски".

Впервые в сезоне "Ливерпуль" ушёл с поля без забитых голов. Команда Юргена Клоппа пока не показывает яркой игры. Исключением стал лишь матч четвёртого тура против "Борнмута", в котором подопечные немецкого специалиста разгромили соперника со счётом 9:0.

"Ливерпуль" набрал девять очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Эвертон", который возглавляет легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард, с четырьмя баллами идёт 14-м.