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3 сентября, 13:42

Лэмпард сдержал Клоппа: "Ливерпуль" впервые в сезоне ушёл с поля без забитых голов

"Ливерпуль" сыграл вничью с "Эвертоном" в мерсисайдском дерби

"Ливерпуль" и "Эвертон" сыграли вничью в мерсисайдском дерби в рамках шестого тура чемпионата Англии по футболу (0:0). Встреча состоялась на стадионе "Гудисон Парк", где домашние матчи проводят "ириски".

Впервые в сезоне "Ливерпуль" ушёл с поля без забитых голов. Команда Юргена Клоппа пока не показывает яркой игры. Исключением стал лишь матч четвёртого тура против "Борнмута", в котором подопечные немецкого специалиста разгромили соперника со счётом 9:0.

"Ливерпуль" повторил рекорд АПЛ, забив в ворота "Борнмута" 9 голов

"Ливерпуль" повторил рекорд АПЛ, забив в ворота "Борнмута" 9 голов

"Ливерпуль" набрал девять очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Эвертон", который возглавляет легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард, с четырьмя баллами идёт 14-м.

Футбол. Чемпионат Англии

Премьер-лига. Шестой тур

"Эвертон" – "Ливерпуль" — 0:0

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Английская премьер-лига

Роман Фейгин

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