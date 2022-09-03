Михаила Горбачёва похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с супругой
Первого и единственного президента СССР Михаила Горбачёва похоронили на Новодевичьем кладбище. Лайф публикует видео с места событий.
Михаила Горбачёва похоронили на Новодевичьем кладбище, рядом с супругой Раисой Максимовной. Видео © LIFE
Михаил Сергеевич был погребён под звуки гимна Российской Федерации и залпы почётного караула. Он был похоронен рядом с супругой Раисой Максимовной, которая ушла из жизни в 1999 году в возрасте 67 лет. Советского политика в последний путь проводили его родственники, друзья, бывшие коллеги, зарубежные политики и многие другие.
Напомним: Михаил Горбачёв скончался на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни. Прощание с политиком прошло в Доме союзов. Почтить память политика прибыли и зарубежные политики — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также послы США и Германии в Москве Джон Салливан и Геза Андреас фон Гайр.
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