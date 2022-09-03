Михаила Горбачёва похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с супругой

Михаил Сергеевич был погребён под звуки гимна Российской Федерации и залпы почётного караула. Он был похоронен рядом с супругой Раисой Максимовной, которая ушла из жизни в 1999 году в возрасте 67 лет. Советского политика в последний путь проводили его родственники, друзья, бывшие коллеги, зарубежные политики и многие другие.