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3 сентября, 13:29

"Глупее не придумаешь": Американцы восприняли в штыки идею лимита цен на российскую нефть

Читатели WSJ восприняли в штыки идею введения потолка цен на российскую нефть

Читатели газеты The Wall Street Journal раскритиковали заявления американского Минфина о необходимости для стран "Большой семёрки" ввести потолок цен на российскую нефть. По мнению читателей, попытка ограничить стоимость топлива выльется в бесконтрольный рост цен на неё, а ответственность за это ляжет на власти Америки.

"Эта идея с потолком цен — глупее не придумаешь. Она никогда не сработает и только заставит G7 выглядеть ещё глупее, если сейчас это вообще возможно. Откровенно говоря, от таких идей несёт отчаянием. Запад уже полностью изолирован в своём противостоянии с Россией. Никто в мире больше не присоединился к санкциям. Не присоединятся они и к этому глупому "потолку цен". Потому что это будет означать, что Западу придётся обходиться без российской нефти, а никто не хочет платить 300 долларов за баррель", — написал пользователь Ig Bris.

Пользователь Tony P выразил сомнение, что навязанное правительством ограничение вообще будет работать. А Jim McCreary назвал заявления Минфина США глупым академическим пустозвонством, не имеющим достоинств. Он подчеркнул, что в дело вступят китайцы и предоставят России все услуги под ключ, потому что им нужна нефть. В свою очередь Jordan Pine поинтересовался, понимает ли "Большая семёрка", что нефть — это крупнейший товарный рынок и попытка установить контроль над ценами — это то же самое, что накладывать пластырь на сложный перелом.

"У меня идея значительно лучше: давайте наложим ограничения на Байдена", предложил Marc Siste.

Аналитик предупредил об "интересной нефти", которая может появиться после введения лимита цен

Аналитик предупредил об "интересной нефти", которая может появиться после введения лимита цен

Ранее главы минфинов стран "Большой семёрки" договорились ввести предельные цены на поставки российских энергоносителей. В документе они подчеркнули намерение создать "широкую международную коалицию" и запретить оказание любых услуг по морской перевозке российской нефти, если она будет продаваться по стоимости выше согласованного "широкой коалицией" максимума.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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