"Глупее не придумаешь": Американцы восприняли в штыки идею лимита цен на российскую нефть

Читатели газеты The Wall Street Journal раскритиковали заявления американского Минфина о необходимости для стран "Большой семёрки" ввести потолок цен на российскую нефть. По мнению читателей, попытка ограничить стоимость топлива выльется в бесконтрольный рост цен на неё, а ответственность за это ляжет на власти Америки.

"Эта идея с потолком цен — глупее не придумаешь. Она никогда не сработает и только заставит G7 выглядеть ещё глупее, если сейчас это вообще возможно. Откровенно говоря, от таких идей несёт отчаянием. Запад уже полностью изолирован в своём противостоянии с Россией. Никто в мире больше не присоединился к санкциям. Не присоединятся они и к этому глупому "потолку цен". Потому что это будет означать, что Западу придётся обходиться без российской нефти, а никто не хочет платить 300 долларов за баррель", — написал пользователь Ig Bris.

Пользователь Tony P выразил сомнение, что навязанное правительством ограничение вообще будет работать. А Jim McCreary назвал заявления Минфина США глупым академическим пустозвонством, не имеющим достоинств. Он подчеркнул, что в дело вступят китайцы и предоставят России все услуги под ключ, потому что им нужна нефть. В свою очередь Jordan Pine поинтересовался, понимает ли "Большая семёрка", что нефть — это крупнейший товарный рынок и попытка установить контроль над ценами — это то же самое, что накладывать пластырь на сложный перелом.

"У меня идея значительно лучше: давайте наложим ограничения на Байдена", — предложил Marc Siste.