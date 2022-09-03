Трое полицейских в штатском пострадали в поножовщине у кафе в Подмосковье

Трое сотрудников полиции в штатском пострадали в ходе поножовщины у кафе в Наро-Фоминском городском округе. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Московской области.

Всё началось со словесного конфликта, в ходе которого злоумышленник нанёс троим мужчинам ножевые ранения. Позднее выяснилось, что повреждения получили сотрудники патрульно-постовой службы, находившиеся в гражданской одежде во внеслужебное время.

В настоящий момент нападавший задержан, им оказался местный житель 1982 года рождения. Ведомство уже проводит служебную проверку. При этом в МВД не уточнили, находились ли участники инцидента в состоянии опьянения.