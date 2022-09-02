НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 сентября, 18:40

Под Екатеринбургом неизвестный напал на школьницу и изрезал её ножом

В посёлке Исток под Екатеринбургом произошло нападение неизвестного на 16-летнюю школьницу, возвращавшуюся с уроков, пишет Ura.ru, ссылаясь на источник в экстренных службах. Напавший нанёс потерпевшей множественные колото-резаные раны.

"Девочка 2005 года рождения возвращалась из школы домой. На улице Механизаторов, 1 на неё напал неизвестный", — рассказал источник издания.

Девушку с множественными колото-резаными ранами головы и шеи привезли в реанимацию больницы Екатеринбурга. Её состояние оценивается как тяжёлое.

Выковыривает глазок, режет ножом: Элегантная петербурженка в шляпке каждую ночь совершает набег на дверь соседки

Выковыривает глазок, режет ножом: Элегантная петербурженка в шляпке каждую ночь совершает набег на дверь соседки

Ранее в Подмосковье мужчину сначала порезали ножом, а потом переехали квадроциклом. По предварительным данным, трое мужчин повздорили в квартире на Нагорной улице, в результате драки двое её участников нанесли друг другу ножевые ранения.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров