Под Екатеринбургом неизвестный напал на школьницу и изрезал её ножом
В посёлке Исток под Екатеринбургом произошло нападение неизвестного на 16-летнюю школьницу, возвращавшуюся с уроков, пишет Ura.ru, ссылаясь на источник в экстренных службах. Напавший нанёс потерпевшей множественные колото-резаные раны.
"Девочка 2005 года рождения возвращалась из школы домой. На улице Механизаторов, 1 на неё напал неизвестный", — рассказал источник издания.
Девушку с множественными колото-резаными ранами головы и шеи привезли в реанимацию больницы Екатеринбурга. Её состояние оценивается как тяжёлое.
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