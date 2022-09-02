Трансляции марафона общества "Знание" собрали уже более 150 миллионов просмотров

Трансляции просветительского марафона общества "Знание" за три дня собрали более 150 миллионов просмотров в Интернете и на телевидении. Об этом рассказал первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. При этом в мае этого года контент трёхдневного марафона общества "Знание" собрал 120 миллионов просмотров.

"Мы ещё ничего не закончили, на данный момент уже более 150 миллионов в социальных сетях, на телевидении. Мы точно понимаем, что это не предел", — сказал он журналистам.

Четвёртый федеральный просветительский марафон общества "Знание" проходит с 31 августа по 2 сентября на пяти площадках и в онлайн-формате. На площадках в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Камчатском крае и Луганске выступают государственные и общественные деятели, актёры, режиссёры, спортсмены, учёные и руководители компаний. Трансляция марафона доступна зрителям по всей стране — в городах РФ организованы фан-зоны с экранами и посадочными местами.

Более 200 лекторов и наставников выступают в рамках пяти просветительских треков: "Знание. Сила" (Москва), "Знание. Сделано в России" (Санкт-Петербург), "Знание. Наследие России" (Нижний Новгород), "Знание. Экология" (Камчатский край), "Знание. Мы вместе" (ЛНР). Зрители могут увидеть выступления спикеров просветительского марафона из любой точки страны на сайте общества "Знание" и в группе во "ВКонтакте".