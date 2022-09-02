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2 сентября, 08:22

Сбежавшую из дома 15-летнюю девочку нашли мёртвой в кузбасском лесу

В Кемеровской области нашли мёртвой сбежавшую из дома 15-летнюю девочку

Жители города Анжеро-Судженска Кемеровской области обнаружили в лесу страшную находку — тело пропавшей ранее 15-летней девочки-подростка. Как пишут местные СМИ, она сбежала из дома за три дня до смерти.

Пользователи соцсетей также рассказали, что девочка якобы поругалась с мамой и ушла из дома ещё 29 августа. Вчера, 1 сентября, её тело нашли случайные прохожие в лесу. На место выехали сотрудники экстренных служб и криминалисты. Они установят точную причину трагедии. Правоохранители не исключают суицид.

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Shutterstock

Оксана Попова

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