Сбежавшую из дома 15-летнюю девочку нашли мёртвой в кузбасском лесу

Жители города Анжеро-Судженска Кемеровской области обнаружили в лесу страшную находку — тело пропавшей ранее 15-летней девочки-подростка. Как пишут местные СМИ, она сбежала из дома за три дня до смерти.

Пользователи соцсетей также рассказали, что девочка якобы поругалась с мамой и ушла из дома ещё 29 августа. Вчера, 1 сентября, её тело нашли случайные прохожие в лесу. На место выехали сотрудники экстренных служб и криминалисты. Они установят точную причину трагедии. Правоохранители не исключают суицид.