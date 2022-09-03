Глава МИД Венгрии объяснил законами физики невозможность обойтись без российского газа

Без поставок природного газа из России закрыть потребность Венгрии в энергоресурсе физически невозможно. Об этом в интервью агентству Tanjug заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

Министр подчеркнул, что закупка топлива у России никак не связана с политической составляющей — Венгрия смотрит на ситуацию реально. По словам Сийярто, "пока нет возможности транспортировать газ в рюкзаке или поездом", нужно использовать газопровод.

"Если посмотрите на инфраструктуру и географию нашего региона, вы не можете исключить Россию. Если не рассматривать российские источники, невозможно удовлетворить свои потребности. Речь идёт о математике и физике, а не идеологии. И если вам требуется 8,5 миллиарда кубометров импортного газа в год, как нам, вы физически не можете их обеспечить без российского газа", — пояснил глава МИД Венгрии.

Мощности всех возможных альтернативных источников газа этого не обеспечат, добавил Сийярто, а власти не могут сказать народу, что они "решили не покупать газ в России, поэтому у половины жителей Венгрии не будет отопления".

"Или скажем, что нам очень жаль, но мы не будем закупать газ в России, поэтому несколько десятков тысяч людей потеряют работу из-за коллапса промышленности? Является ли это законным ожиданием от Венгрии и венгерского правительства?" — сказал министр.