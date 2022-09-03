Минобороны увидело угрозу в планах ВСУ закупить дроны Bayraktar с распылителями химикатов

Украина попросила оснастить БПЛА "Байрактар", которые хочет закупить у Турции, устройством для распыления химических веществ. Как подчеркнул начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов, такие дроны с распылителями будут представлять угрозу.

"В нашем распоряжении имеется подтверждение о запросе Украины в адрес турецкого производителя БПЛА "Байрактар" от 15 декабря 2021 года о возможности оснащения данного БПЛА системами и механизмами распыления аэрозолей ёмкостью свыше 20 литров", — уточнил Кириллов.

Генерал-лейтенант напомнил, что США активно разрабатывают и патентуют дроны, способные распространять биологическое оружие, в частности, с использованием заражённых насекомых. Кроме того, "Байрактары" обладают дальностью полёта до 300 километров. В связи с этим Министерство обороны выразило крайнюю обеспокоенность интересом Киева к этим поставкам.

"Создаётся реальная угроза крупномасштабного применения биологического оружия на территории Российской Федерации", — заявил Кириллов.