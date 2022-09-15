На Урале коммунисты хотят проверить спектакль "Театра.doc" на предмет неуважения к Сталину

Вице-спикер заксобрания и секретарь местного обкома партии КПРФ Александр Ивачев заявил о намерениях организовать проверку спектакля "Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича". "Театр.doc" планировал представить постановку 23 сентября в екатеринбургском "Синара-центре", однако коммунисты разглядели там неуважение к советскому вождю.

"Я со своими товарищами внимательно изучу вопрос. Если действительно присутствует какое-то неуважение к личности Иосифа Сталина и его вкладу в развитие нашей страны, то, конечно, мы будем требовать, чтобы данный спектакль закончил свой прокат", — сказал он в беседе с Ura.ru.

Представители партии ещё не читали сюжет пьесы, однако их решительность выступить против показа пьесы впечатляет. Как отметил Ивачев, коммунисты обязательно всё изучат, в том числе обратятся и к предыдущим протестам, которые ранее проводились в Челябинске. В самом суровом городе России тоже усмотрели в постановке какие-то "непотребства". Местные коммунисты даже обращались в ФСБ и к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить показ.

Согласно сюжету постановки, в крупном российском театре решают поставить спектакль об Иосифе Сталине, однако узнают, что среди пришедших на премьеру зрителей оказался сам президент России. Режиссёр и актёры быстро принимают решение изменить задумку и переделывают спектакль на ходу. При этом, как отмечается в афише постановки, ни Сталин, ни российский президент не появляются на сцене, в центре внимания заключены лишь "сограждане и современники".