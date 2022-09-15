"Убей меня!": Пермский стрелок Бекмансуров просил о смерти при задержании
Полицейский рассказал, что пермский стрелок Бекмансуров просил его убить при задержании
Тимур Бекмансуров. Фото © SHOT
Инспектор ДПС Константин Калинин, который обезвредил убившего шесть человек Тимура Бекмансурова в пермском университете в 2021 году, рассказал, что тот при задержании просил его застрелить.
"Он просил убить его, так и говорил: "Убей меня", — дал показания в суде Калинин.
Он также поделился деталями обезвреживания Бекмансурова. Сначала инспектор увидел много бегущих студентов с криками о помощи и сразу бросился к университету. Там он услышал звуки выстрелов: вёлся прицельный огонь по прыгавшим из окон здания. Калинин понял, что преступник на лестничном пролёте между первым и вторым этажом.
"Направился к нему, услышал, как спускается молодой человек (с дробовиком. — Прим. Лайфа). С расстояния более пяти метров я крикнул ему: "Бросай". Он однократно выстрелил в меня, тогда я применил оружие, выстрелив восемь раз", — рассказал суду инспектор.
Бекмансуров упал, но пытался дотянуться до оружия. Калинин подбежал, снял с него ружьё, патронташ и нож, отбросил их в сторону. Потом полицейский оказал преступнику первую медпомощь и спросил, кто он и есть ли у него сообщники. Задержанный назвался и сказал, что пришёл один.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября 2021 года. Вооружённый студент в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. В результате погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, ему провели несколько операций и ампутировали ногу. Сейчас дело Бекмансурова рассматривает Пермский краевой суд, обвиняемый вину признал.