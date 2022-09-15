"Убей меня!": Пермский стрелок Бекмансуров просил о смерти при задержании

Инспектор ДПС Константин Калинин, который обезвредил убившего шесть человек Тимура Бекмансурова в пермском университете в 2021 году, рассказал, что тот при задержании просил его застрелить.

"Он просил убить его, так и говорил: "Убей меня", — дал показания в суде Калинин.

Он также поделился деталями обезвреживания Бекмансурова. Сначала инспектор увидел много бегущих студентов с криками о помощи и сразу бросился к университету. Там он услышал звуки выстрелов: вёлся прицельный огонь по прыгавшим из окон здания. Калинин понял, что преступник на лестничном пролёте между первым и вторым этажом.

"Направился к нему, услышал, как спускается молодой человек (с дробовиком. — Прим. Лайфа). С расстояния более пяти метров я крикнул ему: "Бросай". Он однократно выстрелил в меня, тогда я применил оружие, выстрелив восемь раз", — рассказал суду инспектор.