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15 сентября, 09:24

Российская биатлонистка Гербулова выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка Содружества

Россиянка Наталья Гербулова выиграла спринтерскую гонку на втором этапе Кубка Содружества по летнему биатлону. Соревнования проходят в белорусских Раубичах.

Наталья Гербулова преодолела дистанцию в 7,5 километра за 22 минуты 51,3 секунды, допустив один промах на огневых рубежах. В тройку призёрок попали ещё две россиянки — Екатерина Носкова и Тамара Дербушева.

Биатлонисты сборной России Логинов и Томшин пропустят этап Кубка Содружества в Раубичах

Биатлонисты сборной России Логинов и Томшин пропустят этап Кубка Содружества в Раубичах

Первый этап Кубка Содружества по летнему биатлону состоялся в Сочи 25–28 августа. Проведение второго этапа запланировано на 15–18 сентября в белорусских Раубичах.

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Getty Images / Tom Weller

Роман Фейгин

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