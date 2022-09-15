Российская биатлонистка Гербулова выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка Содружества

Россиянка Наталья Гербулова выиграла спринтерскую гонку на втором этапе Кубка Содружества по летнему биатлону. Соревнования проходят в белорусских Раубичах.

Наталья Гербулова преодолела дистанцию в 7,5 километра за 22 минуты 51,3 секунды, допустив один промах на огневых рубежах. В тройку призёрок попали ещё две россиянки — Екатерина Носкова и Тамара Дербушева.