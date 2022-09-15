Российская биатлонистка Гербулова выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка Содружества
Россиянка Наталья Гербулова выиграла спринтерскую гонку на втором этапе Кубка Содружества по летнему биатлону. Соревнования проходят в белорусских Раубичах.
Наталья Гербулова преодолела дистанцию в 7,5 километра за 22 минуты 51,3 секунды, допустив один промах на огневых рубежах. В тройку призёрок попали ещё две россиянки — Екатерина Носкова и Тамара Дербушева.
Первый этап Кубка Содружества по летнему биатлону состоялся в Сочи 25–28 августа. Проведение второго этапа запланировано на 15–18 сентября в белорусских Раубичах.
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